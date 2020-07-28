Нужно ли платить налог с кэшбэка?

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Кэшбэк — возврат денег, который в последнее время все шире используется магазинами и различными компаниями для привлечения покупателей и стимулирования спроса на свою продукцию или услуги. Физические лица получают данные бонусы и используют их как инструмент для удешевления своих покупок и уменьшения трат на необходимые товары или услуги. Какие нормы налогового кодекса регулируют подобное сотрудничество?

Суть сотрудничества состоит в возвращении на счет покупателя определенного процента от суммы денег, потраченной на покупки. Происходит это с помощью специальных кэшбэк-сервисов, а сам процесс выполняется в несколько шагов:

регистрация пользователя в кэшбэк-сервисе и авторизация перед совершением покупки;

переход на сайт магазина-партнера, поддерживающего функцию кэшбэка;

совершение покупки товара или услуги;

фиксация системой кэшбэк-сервиса данных о совершенной сделке;

перечисление магазином определенного процента от стоимости товара обратно покупателю в качестве бонуса.

Регулярно пользуясь подобным сервисом и получая выплаты, любой человек задается вопросом – требуется ли платить налоги за полученную таким образом прибыль?

Кэшбэк: прибыль или нет

На сегодняшний момент налоговый кодекс РФ не считает cashback доходом. До сих пор не было судебных прецедентов, при которых начисления такого типа были определены как получение выгоды, дивидендов и т. п. С одной стороны, они являются обычной скидкой, которая не облагается налогом. С другой, их можно счесть вознаграждением за некие действия, а значит, речь идет уже о полученной выгоде, и уплата налогов с нее регулируется положениями статьи налогового кодекса.

Кэшбэк: кто платит налог на прибыль

Двоякость трактований легко решается правильной постановкой вопроса. Кэшбэк-сервис, предоставляющий услуги, должен платить налог на прибыль согласно НДФЛ. А вот пользователь сервиса не подпадает под действие НК, так как является всего лишь получателем скидки. Для клиента кэшбэк-сервиса возвращенные средства не являются выгодой, тогда как сам сервис на этом зарабатывает.

Размер полученной скидки не имеет значения. В любом случае кэшбэк не является доходом, а потому не облагается налогами. Даже повышенный процент скидки не вызывает налоговых обязательств для физического лица, использующего кэшбэк-сервис. И это отличная новость, которая позволяет клиентам пользоваться кэшбэком и извлекать из этого максимальную пользу.

Нормы НДФЛ

Какие статьи закона точно определяют, следует ли платить налог при пользовании кэшбэком?

Налогообложение в России регулируется соответствующим кодексом. В статьях кодекса указываются нормы и требования уплаты налогов с доходов налогоплательщика.

Статья 210 НК РФ, пункт 1 говорит о том, что определение налоговой базы по доходному налогу для физических лиц учитывает все виды полученной прибыли.

Статья 211 НК РФ, часть 2 указывает категории, относящиеся к доходам – это товары и услуги, полученные безвозмездно.

Резюме двух данных статей таково: налог с кэшбэка платить не требуется, так как бонус является частью средств, возвращаемых с оплаченной покупки. Он не является доходом, поскольку физическое лицо несет расходы, чтобы получить скидку.